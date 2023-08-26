Anlık altın kuru takip ekranı... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 26 Ağustos Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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