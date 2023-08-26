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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 26 Temmuz bugün canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 26 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Haftanın piyasalara kapalı günü olan 26 Ağustos Cumartesi günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 26 Ağustos bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 07:37 Güncelleme: 26.08.2023 - 07:37
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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