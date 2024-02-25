Güncel altın fiyatları: 26 Şubat bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 25 Şubat Pazar gününde 2 bin 32 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 26 Şubat 2024 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...
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Altın fiyatları, araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 26 Şubat 2024 canlı altın fiyatları...
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HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Haftanın son işlem günü olan cuma gününde öğleden sonra yükselişe geçti. 2 bin 22 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı hafta sonuna 2 bin 32 liradan giriş yaptı.
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24 ŞUBAT 2024 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 2.032,22
Satış: 2.032,57
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ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.034,95
Satış: 2.035,85
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.251,55
Satış: 3.323,25
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.006,20
Satış: 13.252,34
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YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.482,78
Satış: 6.646,50
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ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Alış: 13.006,20
Satış: 13.252,34
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ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.953,22
Satış: 14.300,31
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.122,61
Satış: 1.508,14
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.919,74
Satış: 2.029,21