Altın fiyatlarında son gelişmeler... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 25 Temmuz Salı gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 25 Temmuz Salı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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