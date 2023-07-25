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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: 25 Temmuz Salı canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 25 Temmuz Salı çeyrek ve gram altın fiyatları

        25 Temmuz Salı günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 25 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

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        Giriş: 25.07.2023 - 12:42
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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