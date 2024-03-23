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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 23 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! 23 Mart Cumartesi altın fiyatları

        Son zamanlarda altında devam eden yükselişte ibre döndü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altında düşüş devam etti en son 2 bin 225 TL ile devam etti. Fed ve Merkez Bankası faiz kararları altını olumsuz etkiledi. İşte, 23 Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 07:46
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