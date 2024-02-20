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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 20 Şubat Salı bugün canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:54
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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