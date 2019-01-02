Altın fiyatları merak ediliyor. Pazartesi ons altından bulduğu destekle 219 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 primle 218,1 liradan tamamladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ocak güncel altın fiyatları