Altında hareketlilik sürüyor! 2 Mart altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. İki haftadır yükselişini sürdüren altın bu hafta da hareketli bir seyir izledi. Kendi rekorunu defalarca kıran gram altın 2 bin TL seviyesini geçti. Sizler için canlı altın fiyatlarını derledik. İşte, 2 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 1
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.100,60
Satış: 2.100,98
- 2
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.082,20
Satış: 2.083,63
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.360,96
Satış: 3.435,11
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- 4
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.443,83
Satış: 13.698,40
- 5
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.700,91
Satış: 6.870,21
- 6
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.443,83
Satış: 13.698,40
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- 7
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.146,47
Satış: 14.502,92
- 8
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.147,35
Satış: 1.545,50
- 9
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.959,95
Satış: 2.083,81
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