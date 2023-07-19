Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 19 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

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