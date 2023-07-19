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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: 19 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişte! 19 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dolar kuru ve ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları yükseliyor. Rekor üstüne rekor tazeleyen gram altın fiyatı bugün 1.711,67 lira seviyesinden işlem görüyor. Yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcıların gözleri "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, 19 Temmuz 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:28
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