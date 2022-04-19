ALTIN FİYATLARI 19 Nisan Salı gününe yatay yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 932 liraya gerilerken çeyrek altın fiyatları bin 522 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları...

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