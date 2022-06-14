ALTIN FİYATLARI 14 Haziran Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin liranın üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları tablosu...

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