Güncel altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Gram altın %0,02 düşüş ile 994,59 TL olurken 22 ayar bilezik %0,17 düşüş ile 948,52 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte haftanın son işlem günü olan "14 Ekim Cuma günü bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorularının yanıtları ve Kapalıçarşı altın alış - satış tablosu...

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