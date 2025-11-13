Habertürk
        Altın fiyatları 13 Kasım Perşembe günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın dördüncü işlem gününde saat 10.00 itibarıyla ons altın 4.213 dolardan işlem görürken, gram altın 5.700 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 13 Kasım 2025 canlı altın fiyatları!

        Giriş: 13.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:04
        Nejla Üngül
