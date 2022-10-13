Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yaklaşırken aşağı yönlü seyrediyor. Gram altın %-0,28 düşüş ile 996,02 TL olurken 22 ayar bilezik %-0,13 düşüş ile 945,79 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte bir süredir kritik eşik olan bin TL'nin altında seyreden güncel altın fiyatları ve Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ