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Altın fiyatları SON DAKİKA | 13 Aralık 2022 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatları alış-satış kuru

Altın fiyatları yükseliş eğilimde! 13 Aralık 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi altın fiyatları yükseliş eğilimine devam ediyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk düşüşünün ardından şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.788 dolardan işlem görüyor. İşte 13 Aralık 2022 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru

Giriş: 13.12.2022 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL

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