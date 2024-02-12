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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 12 Şubat Pazartesi altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik! 12 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar?

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu, bugün altın alacak kişiler tarafından soruluyor. Hafta sonunda düşüşe geçen altın piyasası, Pazartesi gününe hareketli başladı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 12 Şubat 2024 Pazartesi altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 07:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:28
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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