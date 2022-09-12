Altın fiyatları 12 Eylül pazartesi yani haftanın ilk iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı yönündeki kuvvetli sinyaleri piyasadaki etkisini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

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