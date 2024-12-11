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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 12 ARALIK: Yeniden 3 bin TL üstünü gördü! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 12 Aralık 2024 Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü iş gününde altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 0,6'lık bir artışla 2 bin 674 dolara ulaştı. Bu yükselişin etkisiyle Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatı yeniden 3 bin lirayı gördü. 25 Kasım'dan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşan gram altın, şu an 3 bin 17 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 07:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:02
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