Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 12 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları uluslararası piyasalardaki yükselişle birlikte hızla değer kazandı. Ons altın 2 bin 674 dolara çıkarak yüzde 0,6 artış kaydederken, gram altın 25 Kasım’dan bu yana ilk kez 3 bin lira seviyesini aştı. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...