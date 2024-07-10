Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile gündeme geliyor. Hem düğün sezonunun gelmesi hem de yatırım amacıyla altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Temmuz bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın fiyatları