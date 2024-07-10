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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 10 Temmuz 2024 Çarşamba altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 10 Temmuz canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?

        Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları hareketlendi. Enflasyon verisi sonrası iniş çıkış grafiği dikkat çeken canlı altın fiyatları yükselişe geçti. Altında alım satım ve kar etmek isteyenler için Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. İşte, 10 Temmuz son dakika canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:04
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        • 1

          Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile gündeme geliyor. Hem düğün sezonunun gelmesi hem de yatırım amacıyla altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Temmuz bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın fiyatları

        • 2

          ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 TEMMUZ

          10 Temmuz Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı 4.007,0200 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,504,1120 satış 2.505.2400 TL’den güne başladı.

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4,007,0200

          Satış: 4.095,2400

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.504,1120

          Satış: 2.504,2400

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.990,03

          Satış: 8.191,93

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.363,6800

          Satış: 2.364,5000

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 16,030,8500

          Satış: 16.333,7700

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16,030,15

          Satış: 16.333,75

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.578,67

          Satış: 17,002,08

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.344,92

          Satış: 1.773,27

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.280,99

          Satış: 2.416,70

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          GRAM ALTIN DEĞER KAZANDI

          İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 42,20 TL artarak yüzde 1,72 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 535,7 lira artarak yüzde 27,42 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,612.77 liradan 2,489.73 liraya yükselerek değer yüzde 54,38 değer kazancı yaşadı.

        • 8
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