Altın fiyatları ile ilglli son gelişmeler haftasonu da yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik altın fiyatlarına da yükseliş olarak yansıdı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin 200 liraya yükseldi. Peki çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altınında duurm ne? Altın fiyatlarındaki son durum haberimizde.