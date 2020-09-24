Altının ons fiyatı salı gününü 1.900 dolarlık psikolojik sınırın hemen üzerinde tamamlamıştı. Dün ise son günlerdeki düşüşünü sürdürdü ve 1.863 dolara geriledi. Düşüş bugün yavaşlasa da 1.860 dolarla 2 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.
Son gerilemelerle beraber altın, son 1 ayda yatırımcısına dolar bazında yüzde 4.6 kaybettirmiş oldu. Tabii altının ons fiyatının 2020 yılına 1.513 dolardan başladığını unutmamak gerekiyor. Yani bu yıl altın yatırımcısı son düşüşlere rağmen dolar bazında yüzde 23 kazandı.
Altının eylül başına kadar yükselmesinde koronavirüs salgını ve ABD-Çin arasındaki gerilimin önemli bir etkisi olmuştu. Yatırımcı bu belirsizlikler sürerken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.
Ancak altın zaman zaman üzerine tırmansa da bir türlü kalıcı olarak 2.000 dolar sınırını kırmadı. Yatırımcıların yükselişin şimdilik sona erdiğini düşünmesiyle kâr satışları başladı.
DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN ZİRVESİNDE
Bu esnada son haftalarda doların da güçlenmesi yatırımcı tercihinde değişikliğe yol açtı. Dün doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi son 3 ayın zirvesine ulaştı. TL karşısında yükseldiği için Türkiye'de pek anlaşılmasa da dolar ana para birimleri karşısında aslında ağustos ayında son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
3 aylık zirveye giden yolda ABD tahvil getirilerindeki artış, küresel borsalardaki satış dalgasının yanında Avrupa ülkelerinde artan koronavirüs vakaları da etkili oldu.
Euro/dolar 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Nisan 2018'den bu yana ilk kez 1.20 seviyesini zorlamıştı. Ancak bu seviye kırılamadı ve şu ana kadar eylül ayında Euro, dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybetti. Société Générale stratejisti Kit Juckes konuyla ilgili yayımladığı bilgi notunda Avrupa'da alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin Avrupa ülkelerinin salgını ABD'den daha iyi yönettiğine dair oluşan kanaatı değiştirdiğini ifade etti.
Bunun yanında İngiltere Merkez Bankası negatif faiz oranlarını değerlendirmesi de dolardaki yükselişi destekledi.
KARŞILIKLI İTİRAZLAR BELİRSİZLİĞİ ARTIRABİLİR
Analistler altın için 1.840 doların şu anda önemli bir direnç noktası olduğunu belirtiyor. Ancak altın yatırımcısının imdadına, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimleri yetişebilir. Citigroup son yayımladığı raporda ABD seçimlerinin yaratacağı belirsizlik sebebiyle altının sene bitmeden rekor seviyeye çıkabileceğini belirtti. Citi analistleri raporda "ABD seçimleri altın fiyatları için büyük bir katalizör olabilir" ifadelerini kullandı.
Citigroup'a göre özellikle seçim sonuçlarının açıklanmasına yaşanabilecek gecikmeler altına talebi artırabilir. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok eyalette posta yoluyla oy kullanan sayısının fazla olması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump halihazırda bu yolla oy kullanılmasının seçimlerde hileye yol açabileceğini söyledi. Yani seçimde oy oranlarının birbirine yakın olduğu eyaletlerde iki taraftan da itirazlar gelebilir. ABD basını posta yoluyla kullanılan oylara, seçimi kaybetmesi durumunda, Trump'ın mahkeme yoluyla itiraz edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Bu da nihai sonucun açıklanmasını geciktirebilir.
Citi'nin sonuçların açıklanma süresine ilişkin endişeleri bu tartışmaların bir yansıması. Son anketlere göre Demokrat Parti Başkanlık Adayı Joe Biden, Trump'ın 7 puan önünde görünüyor.
GÜMÜŞ 1 HAFTADA YÜZDE 18 DÜŞTÜ
Bu arada sadece altın değil gümüş yatırımcısı da güçlenen dolardan olumsuz etkilendi. Gümüşün ons fiyatı son 1 haftada yüzde 18 gerileyerek 22 dolara kadar düştü.
Ancak altında olduğu gibi gümüşte de son düşüşe rağmen orta ve uzun vadeli yatırımcı k3ar etmiş durumda. Gümüş dolar bazında son 6 ayda yüzde 52 kazandırdı.
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