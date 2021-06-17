ALTIN FİYATLARI 17 Haziran Perşembe gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları dün 510 lira bugün ise 506 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...