ALTIN FİYATLARI 28 Ekim Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere keonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merak edenler için son dakika altın fiyatları alış - satış tablosunu haberimizde derledik.