ALTIN FİYATLARI 17 Kasım Çarşamba gününe yeni rekorla başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 625 lira sınırına dayandı. Yaşanan hereketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış ve satış tablosu...