ALTIN FİYATLARI 1 Aralık Çarşamba günü sabajın ilk saatleriyle birlikte günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dolar TL kurundaki ani yükselişle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar? İşte güncel altın fiyatları 1 Aralık alış ve satış tablosu...