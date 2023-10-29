Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 29 Ekim altın fiyatları
Altın fiyatları 29 Ekim Pazar gününe rekor seviyede başladı. Haftayı yükselişle kapatan gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar "çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 29 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 29 EKİM... Altın fiyatları 29 Ekim Pazar yani haftanın son iş gününe rekor seviyede başladı. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 27 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.816,83
1.817,19
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.005,82
2.006,92
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.906,93
2.971,10
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.627,73
11.848,05
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.795,70
5.942,20
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.627,73
11.848,05
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.208,81
12.513,04
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.024,87
1.216,96
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.679,67
1.776,09