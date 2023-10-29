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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 29 Ekim altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 29 Ekim altın fiyatları

        Altın fiyatları 29 Ekim Pazar gününe rekor seviyede başladı. Haftayı yükselişle kapatan gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar "çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 29 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 07:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:56
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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