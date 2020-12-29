Analistler altın yorumlarında, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 29 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 448,43 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.923,35 liradan işlem görüyor. İşte 29 Aralık çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...