Altın fiyatları yükselişte... 7 Şubat Pazartesi haftanın açılış gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 795,40 liradan, çeyrek altın ise 1.291,02 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 7 Şubat güncel altın fiyatları...

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