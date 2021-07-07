7 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Uzun süredir bir düşüp bir çıkarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran altın fiyatlarında ibre yine yukarı döndü. 7 Temmuz Çarşamba günü gram altın 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 503,43 TL'den, çeyrek altın ise 823,51 TL'den işlem görüyor. İşte 7 Temmuz altın fiyatlarında son durum...