26 Nisan Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda altın fiyatları yer alıyor. Hafta içerisinde yer yer yükseliş gösteren altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 26 Nisan çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatları...



ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...



Dün, yüzde 1,8 düşüşle 1.898,1 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.898 dolardan işlem görüyor.

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle oynaklığın arttığını belirtti.

Enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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