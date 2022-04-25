ALTIN FİYATLARI 25 Nisan Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hafta içerisinde yer yer yükseliş gösteren altın fiyatları haftayı sert düşüşle tamamladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 25 Nisan çeyrek ve gram altın fyatları...