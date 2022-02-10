Son dakika haberi... 10 Şubat Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları 800 lira seviyelerini geçerken gram altının fiyatı 802,78 liradan, çeyrek altın ise 1.306,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Şubat güncel altın fiyatları...



ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ



Analistler, merkez bankalarının küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olsa da devam eden jeopolitik risklerin yükseliş eğilimini desteklediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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