ALTIN FİYATLARI... 21 Ekim Cuma yani bugün güne aşağı yönlü seyirle başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasıaltın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 980 lira sınırında 968 lira seviyelerine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

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