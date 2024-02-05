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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları için ters rüzgar! 5 Şubat 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları için ters rüzgar! İşte 5 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Ocak ayı FED faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında ters yönlü hareketlilik gözlemdi. ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi 2056 dolar seviyelerinde işlem gören altının ons değeri, verinin açıklanmasının ardından 2028 dolar seviyelerine kadar geriledi. FED Aralık ayında ise politika faizini değiştirmeyerek Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. İşte 5 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 08:46 Güncelleme: 05.02.2024 - 08:46
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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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