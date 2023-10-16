Altın fiyatları hızlı yükseldi! İşte 16 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde gözlemlenen son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen iç piyasada altın fiyatları 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
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İsrail-Hamas çatışması ile Orta Doğu'da yaşanan gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları İsrail-Hamas Savaşı ile 7 ayın en hızlı yükdelişini gösterdi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 5,47 artışla 1.932,9 dolardan tamamlayan altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.708,48
1.708,78
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.733,56
2.793,85
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.919,99
1.920,25
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.934,24
11.141,23
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.450,04
5.587,70
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.934,24
11.141,23
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.825,63
12.120,44
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
974,35
1.176,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.597,56
1.717,35
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