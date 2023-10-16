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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları hızlı yükseldi! 16 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları hızlı yükseldi! İşte 16 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde gözlemlenen son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen iç piyasada altın fiyatları 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 07:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 07:44
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