Altın fiyatları haftanın son iş gününde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. 13 Mayıs Cuma gününe yükselişle başlayan altın fiyatları kapanışta düşüşe geçti. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları canlı kuru...

13 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentileri aşması ile düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 1,7 azalışla 1.821,9 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 artışla 1.827,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve son açıklanan makroekonomik verilerin gelecek dönem enflasyon beklentilerini artırdığını bildirdi.

Artan enflasyonist endişelerin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayacağı öngörülerinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.