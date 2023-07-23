Altın fiyatları haftayı zirvede kapattı! Güncel 23 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 23 Temmuz Cumartesi günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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