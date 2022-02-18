ALTIN FİYATLARI 18 Şubat Cuma yani haftanın son işlem gününde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her en kadar sabahın ilk saatlerinde bir önceki kapanışa göre altın değer kaybetse de çeyrek ve gramaltın fiyatları haftayı zirvede kapatıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları....

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