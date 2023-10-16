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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

        Geçen haftaki yükselişin ardından altının gramı, haftaya düşüşle başlayarak 1.713 liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:02
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        Altında gerileme
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        Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlarken, altının ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi.

        Altının gram fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.714 liradan işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, Cumhuriyet altını 11.780 liradan satıldı..

        Altının ons fiyatı da yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolara çekildi

        Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti.

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü söyledi.

        Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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