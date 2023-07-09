Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 9 Temmuz Pazar günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları hafta sonu da değer artışını sürüdürüyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 9 Temmuz Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.611,11
1.612,21
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,40
1.925,70
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.577,77
2.635,96
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.311,08
10.511,62
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.139,43
5.271,93
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.311,08
10.511,62
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
897,24
1.072,83
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.472,27
1.565,45