ALTIN FİYATLARI 14 Ağustos Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın 489 lira, çeyrek altın ise 797 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...