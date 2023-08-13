Son dakika altın fiyatlarına dair araştırmalar yapan vatandaşlar; son olarak ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki güncel durumun nasıl olduğunu merak ediyor. Haftanın ilk iş gününe kısa bir zaman kala piyasalardaki altın fiyatlarının son durumunu derledik! İşte, ayrıntılar...

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