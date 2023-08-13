Altın fiyatları günü son durum! 13 Ağustos güncel çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Piyasalarda açılmasına kısa bir süre kala altın fiyatları ile ilgili aramalar da iyice yoğunlaştı. Son zamanlarda ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar için son durumu bir araya getirdik. İşte, 13 Ağustos 2023 gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar sorularının cevapları...
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Son dakika altın fiyatlarına dair araştırmalar yapan vatandaşlar; son olarak ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki güncel durumun nasıl olduğunu merak ediyor. Haftanın ilk iş gününe kısa bir zaman kala piyasalardaki altın fiyatlarının son durumunu derledik! İşte, ayrıntılar...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.711,15
1.720,26
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ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.915,90
1.916,26
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.668,24
2.727,12
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.672,97
10.875,13
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.319,81
5.454,24
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.672,97
10.875,13
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ATA ALTIN FİYATI
11.325,13
11.607,64
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.555,34
1.649,15
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