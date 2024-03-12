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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 12 Mart 2024 Salı canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 12 Mart 2024 Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika dalgalanmalardan etkileniyor. Dün 2 bin 251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı yeni güne hafif bir düşüşle başladı. 12 Mart Salı gününde gram altın yüzde 0,09 düşüşle 2 bin 245 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 12 Mart 2024 Salı Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 07:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:56
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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