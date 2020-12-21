Altın fiyatları ne kadar? sorusu 21 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 469,71 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.060,70 liradan işlem görüyor. İşte 21 Aralık çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020..

Analistler altın yorumlarında, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.