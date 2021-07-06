ALTIN FİYATLARI 6 Temmuz Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yükseliş trendinde geçtğimiz gün açıklanan enflasyon rakamları da etkili oldu. Serbest piyasada gram altın fiyatları günün ilk saatleri itibariyle 500 TL'yi geçti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış fiyatları...