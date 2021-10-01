ALTIN FİYATLARI 1 Ekim Cuma gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Bugün başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler iin detayları haberimizde derledik. İşte 1 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları...