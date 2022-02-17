ALTIN FİYATLARI 17 Şubat Perşembe gününe değer artışıyla başladı. Haftaya Ukrayna Rusya arasındaki olası savaş tedirginliği nedeniyle yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen "Avrupa'da savaş istemiyoruz!" açıklaması ve bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmeye başladığı bilgisi üzerine dün düşüşe geçmişti. Bugün ise Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesinde altın fiyatları yeniden yükselişte... Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları....

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