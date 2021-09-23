ALTIN FİYATLARI 23 Eylül Perşembe günü özellikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte merak edenler için saat 08.00'de kaydedilen güncel altın fiyatları...