ALTIN FİYATLARI 9 Ağustos Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününe sert düşüşle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 486 lira çeyrek altın fiyatları ise 788 lira üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...