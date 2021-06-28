ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte detaylar...