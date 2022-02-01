ALTIN FİYATLARI 1 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatı...